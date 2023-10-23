شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته فى 24 ساعة داخل الزمالك بعد اعتماد نتيجة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً اليوم لأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأولمبية، وتعقد الجلسة بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث تم اعتماد النتيجة أمس من جانب اللجنة الأولمبية، على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا فى الرابعة عصر اليوم.

ج:تتواجد الآن لجنة من الشباب والرياضة بنادى الزمالك لاستلام النادى من اللجنة الثلاثية، برئاسة عماد البنانى، بعدما استطاعت اللجنة الثلاثية إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية قبل انعقاد الانتخابات، وأكد مصدر لليوم السابع أن لجنة الشباب والرياضة مكونة من 8 أفراد، ومن المقرر أن تتسلم النادى من اللجنة الثلاثية وتسلمه للمجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

ج:على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، العديد من الملفات المهمة، أبرزها ملف تجديد عقود اللاعبين، وفى مقدمتهم أحمد فتوح، وكذلك ملف الإنشاءات وفرع 6 أكتوبر، وسداد ديون النادي الخارجية لحل أزمة إيقاف القيد، عقد صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق وحسم مصير الجهاز الفني بقيادة أوسوريو، ووضع حلول عاجلة لأزمة الحجز على أرصدة النادي، بالإضافة إلى حسم قضية محمود عبد المنعم كهربا والديون المستحقة للنادي لدى لاعب الأهلي والمقدرة بـ 2 مليون دولار.

ج:بدأ الجهاز الإدارى للفريق الأول بنادى الزمالك إعداد تقرير فنى عن الفريق ومتطلباته خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تقديم التقرير إلى مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن خلال ذلك التقرير سيضع مجلس الزمالك خارطة طريق للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة والجهاز الفني.

ج:قرر مسئولو نادى الزمالك تفعيل أبلكيشن، خلال الفترة المقبلة، لتلقى الاقتراحات من الجماهير، خاصة أن النادى ملك لكل جمهور الزمالك، ومن المقرر أن يكون الثنائى هانى شكرى وأحمد خالد حسنين، عضوا المجلس، المسئولين عن عمل الأبلكيشن خلال الفترة المقبلة، وتأتى فكرة الأبلكيشن فى ظل رغبة المجلس العمل تحقيق جميع طموحات الجماهير الزملكاوية.

ج:أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم العمل على توزيع الملفات المهمة على مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد الفترة المقبلة، قائلاً "أحمد سليمان وحسين السيد ومعهم حسام المندوه هم المسؤولون عن ملف كرة القدم فى الزمالك".