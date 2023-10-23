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محمد صبحى لليوم السابع: "هجدد عقدى ومش هسيب الزمالك"

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك ، أنه لم يتلق أى عروض  للرحيل عن الزمالك، أو مفاضاوت من أندية أخرى للانتقال إليها الفترة الحالية.

وقال صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "مفيش مفاوضات خالص، أنا معرفش أصلا، أكتر من حد بيسألنى عن العروض بس مفيش الكلام ده"، موضحاً أنه حال تلقيه عروضاً سيعرض وكيله الأمر عليه والرجوع إليه.

وشدد محمد صبحى فى تصريحاته أنه سيجدد للزمالك ولن يتركه قائلا، "أنا هجدد للزمالك ومش هسيب الزمالك".

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف التجديد لمحمد صبحي لتأمين مركز حراسة المرمى، بوجود عناصر مميزة خاصة أن صبحي من أفضل الحراس في خلال الوقت الحالي ويتنبأ الجميع بمستقبل أفضل للحارس الشاب.

وتشهد الأيام المقبلة جلسة خاصة بين مسئولي الزمالك ومحمد صبحي لحسم ملف تجديد عقده. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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