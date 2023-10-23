شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد يقرر إقالة المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة المهندس عبدالله غراب، إقالة عماد نوار المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادى، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي.

جاء القرار بسبب حالة الانقسامات التي شهدها الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن التدخل السريع من مجلس الإدارة يأتي للحفاظ على كيان الفريق واستقراره قبل انطلاق بطولة الدوري العام في موسمها الجديد وتدعيماً لمبادئ نادي الصيد العريق بضرورة اتباع الوسائل التربوية السليمة وبث أسس الروح الرياضية الحقيقية، والتي تأتي دائماً قبل أى شىء، وعدم السماح بالتدخل فى الأمور التى تخص الفريق، والتي تكررت كثيراً وعدم استطاعة المدير الفني التعامل معها بحيادية.

وطالب مجلس إدارة الصيد بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض، مؤكدين أن هدفهم هو الحفاظ على استقرار الفرق الرياضية بالنادي، وأن مجلس الإدارة لا ولن يتدخل في أي أمور فنية، مثلما ردد المدير الفني، وأن ما تم هو قرارات لإصلاح مسار الكرة الطائرة للحفاظ على سمعة واسم النادي.