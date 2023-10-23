شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23/10/2023 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وفي مقدمتها، الشناوى: نعلم أهمية تتويج الأهلي بدوري السوبر الأفريقى.. وننتظر دعم الجماهير، ووكيل أحمد فتوح: لا توجد مفاوضات مع الأهلى.. ورغبة اللاعب البقاء فى الزمالك، ولجنة من وزارة الرياضة فى الزمالك لاستلام النادى تمهيدا لتسليمه لمجلس لبيب. أكد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، أن مباراة سيمبا التنزانى صعبة ولكننا جاهزون، وسنلعب للفوز وسط جماهيرنا من أجل التأهل لدور الأربعة لبطولة دوري السوبر الأفريقي. وكيل أحمد فتوح: لا توجد مفاوضات مع الأهلى.. ورغبة اللاعب البقاء فى الزمالك أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، أنه لم تحدث أى مفاوضات مع النادى الأهلى بشكل رسمى خلال الفترة الماضية. تتواجد الآن لجنة من الشباب والرياضة بنادى الزمالك لاستلام النادى من اللجنة الثلاثية، برئاسة عماد البنانى.

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