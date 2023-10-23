شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مجلس إدارة الزمالك لاستلام النادى من اللجنة الثلاثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لتسلم مهمة إدارة النادي رسمياً بعد النجاح فى الانتخابات الأخيرة.

وتتواجد الآن لجنة من الشباب والرياضة بنادى الزمالك لاستلام النادى من اللجنة الثلاثية، برئاسة عماد البنانى، بعدما استطاعت اللجنة الثلاثية إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية قبل انعقاد الانتخابات.



حسين لبيب



لبيب



مجلس الزمالك



هاني برزي

وأكد مصدر لليوم السابع أن لجنة الشباب والرياضة مكونة من 8 أفراد، ومن المقرر أن تتسلم النادى من اللجنة الثلاثية وتسلمه للمجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً اليوم لأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأولمبية. وتعقد الجلسة بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث تم اعتماد النتيجة أمس من جانب اللجنة الأولمبية، على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا فى الرابعة عصر اليوم.