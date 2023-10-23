شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يونايتد يدعو لاعبيه للفوز على كوبنهاجن تكريماً لذكرى بوبي تشارلتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - (رويترز)

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، الاثنين، إن على فريقه تحقيق الفوز على كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تكريماً لذكرى بوبي تشارلتون، أسطورة الفريق الإنجليزي.

وتوفي تشارلتون، الذي كان عنصراً مهماً في تشكيلة إنجلترا التي فازت بكأس العالم 1966، السبت عن عمر ناهز 86 عاماً. وساعد يونايتد في الفوز بكأس أوروبا 1968 والدوري الإنجليزي ثلاث مرات، وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأبلغ تن هاج الصحفيين، قبل استضافة كوبنهاجن الثلاثاء، «كان بوبي أسطورة، عملاقاً ليس فقط بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، وإنما لكرة القدم. لذا فإن إرثه، ما خلفه من المعايير، المعايير المرتفعة. يجب أن نرقى لها كل يوم».

وقال إن تمثاله «أمام أولد ترافورد، مع دينيس لو وجورج بيست. دائماً ما يكون معنا، ودائماً ما يكونون مصدر إلهام كبيراً بالنسبة إلينا، كل يوم وفي كل مباراة».

وبسؤاله عن طريقة تعامل الفريق مع المشاعر خلال المباراة، قال: «نحن محترفون، هذا عملنا. لا يمكنك منع المشاعر، لكن يمكنك استخدامها بالطريقة الصحيحة».

وأضاف: «أولاً نريد الفوز وتكريم السير بوبي تشارلتون دائماً ما تريد فعل ذلك بطريقة بعينها، وهذا ما نسعى لتحقيقه».

ويتذيل يونايتد المجموعة الأولى بدوري الأبطال بعد خسارة مباراتيه.

وأبدى تن هاج ثقته بقدرة راسموس هويلوند، الذي سيلعب أمام ناديه السابق الثلاثاء، على هز الشباك من جديد، بعدما سجل هدفين في الخسارة أمام غلطة سراي في دوري الأبطال في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال تن هاج: «دائماً ما يلعب في مراكز تسجيل الأهداف في فريقنا، وأنا على ثقة بأنه سيهز الشباك، وهذا ينطبق أيضاً على ماركوس راشفورد».

وأضاف: «في كل مباراة، عندما تقوم بما يتعين فعله كفريق، دائماً ما تتاح لنا فرص التسجيل، ويتعلق الأمر بعدها بالإنهاء. عندما تحلل كل المباريات حتى الآن، رأينا ذلك».