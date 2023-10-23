شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يلاحق هالاند على «الحذاء الذهبي».. هل يصل للرقم القياسي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت رحلة الدولي المصري محمد صلاح الكثير من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول، ولا يزال يسعى لتحقيق المزيد، خاصة في ما يتعلق بجائزة «الحذاء الذهبي» التي حصل عليها 3 مرات، ويطمح للمرة الرابعة، ليعادل الرقم القياسي للفرنسي تيري هنري.

ويشهد هذا الموسم صراعاً قوياً ومتقارباً، على لقب «الحذاء الذهبي»، الذي يمنح لهداف البطولة، فبعد 9 جولات من انطلاق البطولة، لا يزال النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الصدارة، لكن يلاحقه بثبات النجم المصري، إذ يمتلك هالاند 9 أهداف من 9 مباريات، بينما لدى صلاح 7 أهداف.

وحصد هالاند الحذاء الذهبي، الموسم الماضي، بعدما سجل رقماً قياسياً بلغ 36 هدفاً، تلاه الإنجليزي هاري كين بـ30 هدفاً، قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى ألمانيا وفريق بايرن ميونخ.

واكتفى صلاح بـ19 هدفاً، الموسم الماضي، وابتعد بفارق 17 هدفاً عن هالاند، لكن يبدو هذا الموسم أقرب كثيراً لهداف مانشستر سيتي، وقد يتجاوزه إذا ما استمر على وتيرته الأخيرة بالتسجيل في كل مباراة.

وواصل النجم المصري تألقه مع نادي ليفربول، بتسجيله هدفين خلال لقاء ديربي الميرسيسايد ضد غريمه التقليدي إيفرتون، الذي أقيم على أرضية ملعب أنفيلد رود، في إطار لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة البريميرليج لموسم 2023-2024.

ورفع صلاح رصيده إلى 146 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتخطى السجل التهديفي للنجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي، صاحب المركز الثالث عشر في قائمة أفضل هدافى البريميرليج عبر التاريخ.

وعادل محمد صلاح السجل التهديفي لنجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرنجهام، ليصبح النجم المصري في المركز الثاني عشر بترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

وبذلك أصبح صلاح على بعد 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام إلى قائمة أفضل 10 هدافين في البريميرليج، ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين صاحب المركز العاشر برصيد 150 هدفاً.