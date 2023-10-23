الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام سيمبا بالدوري الأفريقي غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد ممثلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيرهم سيمبا التنزاني، في الاجتماع الفني للمواجهة المرتقبة، بجانب مسؤولي من الاتحاد الإفريقي.

وشهد الاجتماع حضور ممثلًا عن النادي، الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

كما أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، فيما يرتدي سيمبا الطاقم الأزرق كاملًا والحارس الزي البرتقالي.

وناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره سيمبا مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم الذي يقام للمرة الأولى داخل القارة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.