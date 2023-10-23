ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا.. يلا شوت ، والمباراة القادمة بين فريق اتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي تعتبر حدثًا رياضيًا هامًا في إطار بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024. المباراة ستُقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف بالجوهرة المشعة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الفريق السعودي، اتحاد جدة، يسعى جاهدًا لتحقيق الانتصار في هذه المباراة بهدف تحقيق النقاط الثلاث والمحافظة على موقعه في المجموعة الثالثة. يأمل الفريق في الاستفادة من ميزتي اللعب على أرضه وبين جماهيره، بالإضافة إلى الخبرات القوية لبعض اللاعبين الدوليين الذين انضموا إلى الفريق. يُذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما يعتبر إحدى الإضافات البارزة للفريق.

من ناحية أخرى، يطمح فريق القوة الجوية العراقي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للمحافظة على مركزه الأول في تصنيف المجموعة الثالثة. يتصدر القوة الجوية التصنيف حاليًا برصيد 4 نقاط من مباراة فاز فيها وتعادل في أخرى.

من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من بطولة دوري أبطال آسيا تشهد تغييرات في مواعيدها، حيث تُقام المباريات من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024. يشارك في البطولة 20 فريقًا من منطقة الغرب، ويتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، حيث يتأهل الفريق الأول في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتأهل أفضل ثلاثة من الفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة. ستُلعب مباريات الأدوار الإقصائية من فبراير إلى أبريل 2024، وستُقام مباراتا الدور النهائي في مايو 2024.

يجب أن يتم الحفاظ على أمن وسلامة الجماهير والفرق خلال هذه المباراة، وذلك تنفيذًا للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هذا القرار يأتي بناءً على اهتمام الاتحاد بسلامة الجميع ومراعاته للظروف الأمنية.

بالنظر لأهمية المباراة والتحديات التي تواجه الفريقين، من المتوقع أن تكون المباراة مشوقة ومثيرة، وستشكل اختبارًا رياضيًا كبيرًا لمهارات وقوة الأداء لدى الفريقين.

موعد المباراة الاتحاد والقوة الجوية

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والقوة الجوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-24 مساء اليوم الإثنين الذي يوافق تاريخ 23 أكتوبر 2023.، وستقام المباراة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية – الجوهرة. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، العراق، الكويت، قطر، الأردن ومصر، وفي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات. هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-24.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية

يمكن متابعة مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية مباشر على قناة SSC1 HD داخل السعودية، في حين يمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports AFC HD في الدول الأخرى، وفيما يلي قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية اليوم:

القناة المعلق قناة SSC Sports HD1 رؤوف خليف وعيسى الحربين قناة الكاس 10 HD خليل البلوشي قناة beIN SPORTS AFC 1 حسن العيدروس قناة أبوظبي آسيا 2 محمد الشامسي قناة دبي آسيا 2 أحمد العبيدلي

تشكيل الاتحاد السعودي الرسمي

المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: لويز فيليبي، أحمد بامسعود، الشنقيطي، عمر هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، الناشري.

الهجوم: جواو فيليبي جوتا، رومارينيو، صالح العمري

تشكيل القوة الجوية العراقي الرسمي

المرمى: محمد حميد فرحان

الدفاع: رسلان حنون، حمود مشعان همود، إبراهيم بايش، باكاي ندياي، غيث معروفي.

الوسط: فرانكو أتشو، محمد قاسم ماجد، سعد عبد الأمير.

الهجوم: علي جاسم، سيدريك حفيد.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية بث مباشر

سيتم توفير بث المباشر مباراة الاتحاد والقوة الجوية عبر تطبيق “تود” وخدمة “بي إن كونكت” والباقة الرياضية من خدمة “شاهد VIP”، وفيما يلي جميع الطرق المتوفرة لمشاهدة مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم: