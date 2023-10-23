النصر يبحث عن كسر عقدة الدحيل في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تجدد المواجهة بين النصر السعودي والدحيل القطري على ملعب الأول بارك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

يبحث النصر عن كسر عقدة الدحيل وتحقيق أول انتصاراته في المعترك الأسيوي، حيث يمتلك الفريق القطري أفضلية تاريخية في المواجهات السابقة بينهما.

سجل المواجهات..

وتقابل الفريقان 4 مرات سابقة من دوري أبطال آسيا وحقق الدحيل انتصارين وتعادل في مباراتين وكانت جميع المواجهات في دور المجموعات.

ويستقبل ملعب الأول بارك مباراة الدحيل والنصر، مساء الثلاثاء، عند دقات الثامنة بتوقيت السعودية، ويتطلع النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول على الدحيل.

وتعود آخر مواجهة بين النصر والدحيل إلى شهر أبريل من العام 2016 وانتهت بفوز كبير لبطل قطر برباعية نظيفة وهي النتيجة الأكبر بين الفريقين.

النصر يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة في المعترك الآسيوي برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على بيرسبوليس واستقلال دوشنبه الإيرانيين، بينما يعاني الدحيل في المركز الثالث بنقطة واحدة من التعادل في لقاء وخسارة آخر.