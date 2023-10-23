ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية بث مباشر يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية بث مباشر يلا شوت اليوم 23-10-2023 في دوري ابطال اسيا ، وفي الموعد الرياضي المنتظر اليوم، ستشهد بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024 مباراة هامة تجمع بين فريق اتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي. ستُقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الشهير بالجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

يسعى فريق اتحاد جدة إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة بهدف تحقيق النقاط الثلاث وضمان تصدر المجموعة الثالثة. الفريق السعودي يستفيد من ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، بالإضافة إلى تجميع الخبرات الثرية لبعض اللاعبين الدوليين المميزين الذين انضموا للفريق. يتألق في هذا الصدد النجم الفرنسي كريم بنزيما.

في الترتيب الحالي لمجموعة الفرق، يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثاني بثلاث نقاط مجموعها من الفوز الوحيد الذي حققه وتسجيل 3 أهداف، مع الحفاظ على نظافة شباكه.

من ناحية أخرى، يسعى فريق القوة الجوية العراقي إلى تحقيق أداء إيجابي في مباراته خارج أرضه بهدف المحافظة على مركزه الأول في تصنيف المجموعة. حيث يتصدر القوة الجوية المجموعة حاليًا بأربع نقاط، من مباراة فاز فيها وأخرى انتهت بالتعادل، وتمكّن من تسجيل 4 أهداف فيما استقبل 3.

يُشير البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أهمية ضمان أمان وسلامة اللاعبين والمشجعين وجميع الأشخاص المتورطين في الحدث الرياضي. وجاء هذا البيان بعد إلغاء مباراة سابقة ضمن المجموعة.

يُلاحظ أن هذه النسخة من بطولة دوري أبطال آسيا شهدت تغييرات في جداول المباريات، حيث تم تحديد مواعيد المباريات من سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024. تشارك في البطولة 20 فريقًا من منطقة الغرب، يتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، حيث يتأهل الفريق الأول في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أفضل ثلاثة من الفرق التي تحتل المركز الثاني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام القوة الجوية العراقي بدوري أبطال أسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود.

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي.

خط الهجوم: إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري.

يبحث فريق اتحاد جدة السعودي عن استعادة توازنه بعد الإخفاق المحلي الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، عندما يستضيف فريق القوة الجوية العراقي على ستاد الملك عبد الله بالمدينة الرياضية في الجولة الثالثة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد أربع نقاط خلف منافسه العراقي المتصدر.

وكان اتحاد جدة تعرَّض لهزة محلية تمثلت في تعادله بدوري روشن مع الفيحاء ثم هزيمته أمام الأهلي قبل أن يتعادل مجددا مع التعاون، رغم حشد النجوم الذي يعتمد عليه مديره الفني البرازيلي نونو سانتو، خاصة مجموعة المحترفين الأجانب مثل: لويز فيليبي وفابينهو وإيجور كورنادو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة.

وخرج من حسابات نونو البرازيلي فابينيو وأحمد شراحيلي وحسن كادش، بجانب المغربي عبد الرزاق حمد الله لتراجع مستواه.

موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الاتحاد والقوة الجوية، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.