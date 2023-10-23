ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا ، في مواجهة مهمة تجمع بين فريق اتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي في إطار دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، يسعى الاتحاد إلى استعادة توازنه بعد الإخفاق الذي تعرض له في المسابقات المحلية خلال الفترة الأخيرة. المباراة ستُقام على ملعب الملك عبد الله بالمدينة الرياضية في جدة، وتأتي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، وقد جاءت هذه النقاط من فوز واحد وتسجيل ثلاثة أهداف دون تلقي أي أهداف في مرماه. يسعى الفريق إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة للمحافظة على موقعه في المجموعة وضمان تصدرها.

يتميز فريق اتحاد جدة بتشكيلة قوية من اللاعبين، بما في ذلك النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم إلى الفريق وأصبح إضافة قوية. يعمل المدير الفني البرازيلي نونو سانتو على تحفيز اللاعبين وتجهيزهم لهذه المباراة الحاسمة.

من ناحية أخرى، يتطلع فريق القوة الجوية العراقي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة وضمان مكانهم في التصنيف. سيعملون على الأداء القوي خارج ملعبهم للمحافظة على آمالهم في التأهل للأدوار اللاحقة من البطولة.

من المهم أن يتم الحفاظ على أمن وسلامة الجماهير والفرق خلال هذه المباراة. يأتي هذا في ضوء إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول إلغاء مباراة سابقة ضمن نفس المجموعة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة.

يجب أن نذكر أن هذا الموسم من بطولة دوري أبطال آسيا شهد تغييرات في مواعيدها، حيث تقام المباريات من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024. تشمل المشاركة في البطولة 20 فريقًا تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، وسيتأهل الفرق الأولى في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تأهيل أفضل ثلاثة من الفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة. تقام مباريات الأدوار الإقصائية من فبراير إلى أبريل 2024، وستُلعب مباراتي الدور النهائي في مايو 2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية | من هنـــا

موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الاتحاد والقوة الجوية، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي نونو سانتو مدرب "العميد" مواجهة القوة الجوية بالتشكيل التالي..

عبد الله المعيوف

مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود

نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري