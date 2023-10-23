بث مباشر.. مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق اتحاد جدة السعودي، أمام نظيره فريق القوة الجوية العراقي، بعد قليل، فى المواجهة المرتقبة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة.

موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

وتقرر انطلاق صافرى أحداث مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والقوة الجوية بدوري أبطال أسيا

وتذاع عبر قنوات beIN AFC وتذاع مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات... بث مباشر لدوري أبطال أسيا

ترتيب اتحاد جدة والقوة الجوية في المجموعة

ويقع فريق القوة الجوية في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي ه اتحاد جدة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة القوة الجوية

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسع

في خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - فيصل الغامدي

في الهجوم: إيجور كورونادو - كريم بنزيما - صالح العمري

غيابات اتحاد جدة

ويفقد اتحاد جدة 3 لاعبين، في مباراته أمام القوة الجوية العراقي، اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويغيب الثلاثي حسن كادش وفابينيو وزكريا هوساوي، الذي لم يشارك في تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بجدة.

ومن المنتظر أن يخضع الثلاثي لبرامج علاجية وتأهيلية خلال الفترة المقبلة، للتعافي من إصابات مختلفة.

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