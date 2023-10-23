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تشكيل القوة الجوية الرسمي لمباراة الاتحاد السعودي بدوري أبطال آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة -  يلتقي فريق اتحاد جدة السعودي، أمام نظيره فريق القوة الجوية العراقي، بعد قليل، فى المواجهة المرتقبة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة.

 

 

 تشكيل القوة الجوية العراقي الرسمي أمام اتحاد جدة بدوري أبطال آسيا

فريق القوة الجوية العراقي

 

 موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا:

 وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والقوة الجوية:

 وتذاع عبر قنوات beIN AFC، وتذاع مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات... بث مباشر لدوري أبطال آسيا

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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