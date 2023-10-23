دوري المحترفين.. بتروجيت يخطف فوزًا مثيرًا أمام مصر المقاصة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق بتروجيت تحقيق فوز غالٍ على نظيره مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري القسم الثاني.

أهداف المباراة:

أحرز هدف التقدم لفريق مصر المقاصة عبد الرحمن زين فى الدقيقة 28، وتعادل لبتروجيت مصطفى سلطان فى الدقيقة 48، وخطف هدف الفوز أحمد الصعيدي لبتروجيت لتنتهي المباراة بنتيجة 2 ـ 1.

وخاض فريق بتروجيت مباراة مصر المقاصة بتشكيل كالتالى:

فريق بتروجيت

ويعتلي بتروجيت صدارة الترتيب بدوري القسم الثاني، برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل مصر المقاصة ترتيب المسابقة برصيد نقطتين.

ويتقابل بتروجيت المباراة القادمة أمام فريق راية بالجولة السادسة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين.