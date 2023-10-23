ماني: النصر جاهز للدحيل وسعيد بوجودي في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر السعودي، على جاهزية فريقه لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال أسيا.

وأضاف ماني أنه سعيد بتواجده في السعودي مؤكدًا أن الدوري السعودي صعب وهناك فرق كبرى على مستوى عالي.

النصر والدحيل

ويواجه النصر نظيره الدحيل في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث النصر على انتصاره الثالث في في دور المجموعات بدوري أبطال أسيا في النسخة الحالية، حيث في المباراتين الماضيتين أمام بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

ويتسلح النصر بنجومه أمام الدحيل وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش وتاليسكا.