ياسر رشاد - القاهرة - استكمال دوري مراكز الشباب في الوادي الجديد النسخة العاشرة، حيث أُقيمت مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني على ملعب مركز شباب باريس بين فريقي مركز شباب عدن وفريق مركز شباب الخارجة.

وأُقيمت المباراة الثانية على ملعب مركز شباب بولاق بين فريقي مركز شباب فلسطين وفريق مركز شباب باريس، وتمت المباراة الثالثة على ملعب الاستاد الرياضي بين فريقي مركز شباب الزهور وفريق مركز شباب المنيرة.

أكد بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس دوره الهام في اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب.

وأشار شوقي إلى أن دوري مراكز الشباب يهدف إلى اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، بالإضافة إلى دعم الأندية والمنتخبات الوطنية من خلال اختيار اللاعبين المتميزين من الشباب وتوفير الفرصة للمواهب المتميزة في النسخة العاشرة في محافظة الوادي الجديد.

وتمت نتائج مباريات الأسبوع الثاني للدور الثاني للمجموعة الأولى في دوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" 2024/2023 في محافظة الوادي الجديد، حيث خسر مركز شباب عدن أمام مركز شباب الخارجة بنتيجة 1-3، وانتهت مباراة مركز شباب فلسطين ومركز شباب باريس بالتعادل السلبي 0-0، وانتهت مباراة مركز شباب الزهور ومركز شباب المنيرة بالتعادل بنتيجة 2-2.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد.

نتائج مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

نتائج مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

نتائج مباريات المجموعة الأولى للدور الثاني في دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد