النصر والدحيل.. كاسترو يشتكي ضيق الوقت ويشيد بثنائية رونالدو وماني

ياسر رشاد - القاهرة - اشتكى لويس كاسترو مدرب فريق النصر السعودي، من ضيق الوقت قبل مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال أسيا.

واستأنف النصر منافسات الدوري السعودي، يوم السبت الماضي بمواجهة ضمك، وتنتظره مواجهة ثقيلة أمام الدحيل في دوري أبطال أسيا غدا الثلاثاء.

وقال كاسترو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المباراة، إن النصر يعاني من الإجهاد لافتا أن فريقه لم يخضع لعملية استشفاء واستعداد كافي للدحيل.

وأشاد المدرب البرتغالي بثنائية رونالدو وماني حيث أشار أن ساديو ماني يُعطي صورة مختلفة عن الذي يقدمها غريب، وتحركات كريستيانو في وجوده مختلفة عن تحركاته في غيابه، مشيرا أن كل مباراة لها خيارات مختلفة.

وأضاف أن يستهدف الحفاظ على صدارة المجموعة في المعترك الآسيوي، مؤكدًا أن الجهاز الفني قام بدراسة الدحيل بشكل جيد.

ويتسلح النصر بنجومه أمام الدحيل وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش وتاليسكا.

ويبحث النصر على انتصاره الثالث في في دور المجموعات بدوري أبطال أسيا في النسخة الحالية، حيث في المباراتين الماضيتين أمام بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

ويواجه النصر نظيره الدحيل في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.