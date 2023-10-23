ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد لقاءات رياضية في مراكز الشباب. وقد أقيم لقاء رياضي بين مركز شباب الموهوب في قطاع الداخلة ومركز شباب عبد القادر، وانتهى اللقاء بفوز مركز شباب الموهوب بنتيجة 5-0.

وأكد بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من هذه اللقاءات الرياضية بين شباب المراكز هو تعزيز المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب. كما يهتم المديرية بالطلاب الموهوبين وتعمل على تطوير مستوياتهم الفنية والمهارية والمساهمة في تخفيف التوتر النفسي وتفريغ الانفعالات واستغلال الطاقة الزائدة.

تقام هذه اللقاءات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة من بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

مركز شباب الموهوب يفوز علي مركز شباب عبد القادر بـ 5 اهداف