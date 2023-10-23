توخيل: من المحتمل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، صعوبة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد المستويات القوية التي أصبحت عليها المسابقة.

وشدد توخيل في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن مرحلة المجموعات ليست سهلة، كما أننا مطالبون بالتركيز طيلة الـ 90 دقيقة.

تصريحات توخيل

تحدث توخيل عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا، فقال: "بالتأكيد المنافسة شديدة للغاية في هذه المسابقة، حيث أن مرحلة دور المجموعات لم تعد سهلة".

وأضاف: "لابد علينا خلال التسعون دقيقة، فنحن في مجموعة صعبة للغاية، حيث تضم فرق رائعة مثل مانشستر يونايتد، جالطة سراي وكوبنهاجن، لا يمكنك ارتكاب أخطاء".

وأكمل توخيل تصريحاته: "واجهنا العديد من الصعوبات في تلك المباريات، من تأخرنا للفوز ونعمل على تصحيح الأخطاء حتى نصل إلى هدفنا في نهاية المجموعات".

وعن الهدف الذي يسعى له توخيل في هذه الفترة، قال: " ابحث عن الوصول لدور ربع النهائي في الوقت الحالي، فتصدرك للمجموعة يعني أنك ستواجه وصيف أحد المجموعات ولكن هذا لا يعني سهولة مهمتك لأن هذا يعتمد على القرعة في الأدوار الإقصائية".

وأردف تصريحاته: "من المحتمل أن نواجه فريق مثل مانشستر سيتي في الدور المقبل أو غيره، الأمر نسبي ولذلك نريد أن نتصدر ونتأهل أولًا".