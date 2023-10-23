سبب غياب بنزيما عن مباراة اتحاد جدة أمام القوة العراقي

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الجدل لدي جماهير اتحاد جدة السعودي، بعدما أعلن الجهاز الفني للفريق عن تشكيل العميد لمواجهة القوة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري أبطال اَسيا، والتي شهدت عدم تواجد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وكشفت تقارير صحفية أن استبعاد بنزيما من مواجهة القوة جاء برغبة من المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للنمور، والذي يريد منح اللاعب الفرنسي أيام إضافية للراحة.

كما أن سانتو يبحث عن تغيير طريقة اللعب خلال الفترة من خلال اللعب بمهاجم واحد، بدلًا من اللعب بثنائي هجومي، حيث يُفضل تواجد بنزيما بدون المغربي عبد الرزاق حمد الله.

في سياق متصل، كشف الجهاز الفني لاتحاد جدة السعودي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مواجهات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال اَسيا.

ويقود المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله تشكيل العميد، في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة من مساء اليوم الأثنين.

تشكيل اتحاد جدة أمام القوة الجوية

حارس المرمى: عبدلله المعيوف.

الدفاع: مدالله العليان، عمر هوساوي، لويز فيليبي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: نجولو كانتي، صالح العمري، عوض الناشري.

خط الهجوم: رومارينيو، جوتا، عبد الرزاق حمدالله.

وكان الاتحاد قد رفض خوض مباراة سباهان الإيراني، بعد وضع الأخير تمثال للجنرال قاسم سليماني، مما أثار غضب الفريق السعودي.

ويتواجد اتحاد جدة في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى كل من: سباهان الإيراني والقوة الجوية وأجمك الأوزبكي.

الجدير بالذكر أن القوة الجوية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثاني الاتحاد بـ 3 نقاط، وثالثاُ سباهان بنقطتين ويتذيل الترتيب أجمك الأوزبكي بنقطة واحدة.