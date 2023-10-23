توخيل يرد على انتقادات جماهير بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - رد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل جماهير الفريق.

وأكد توخيل أن الجميع يتوقع من بايرن ميونخ تقديم مستويات كبيرة والفوز بالألقاب والبطولات، لذلك لابد علينا التدرب بقوة وهذه جزء من كرة القدم.

بينما تطرق للحديث عن هاري كين، حيث أكد أنه لاعب موهوب ويمتلك مواصفات كبيرة، مما يجعله مهاجم من الطراز العالمي.

تصريحات توماس توخيل:

تحدث توماس توخيل في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث قال: "الكل يتوقع من بايرن ميونخ تحقيق نتائج جيدة والفوز بالبطولات والألقاب".

وتابع: "لذا ينبغي علينا التدرب بقوة ونؤدي بشكل جيد وهذا كله جزء من كرة القدم".

بينما تطرق للحديث عن هاري كين، فقال: "يعد لاعبًا أكثر من موهوب في الهجوم، فهو مهاجم من الطراز العالمي".

وأكمل توخيل المواصفات التي يتمتع بها المهاجم الإنجليزي: "لديه الحب والتفاني والشغف في العمل، فهو نجح في إقناعنا بإنه قائد إنجلترا بمغادرة بلده وأعتقد أننا يجب أن نهنئ أنفسنا بذلك، فهي صفقة ضخمة وسيصبح أفضل كلما مر الوقت".