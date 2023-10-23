ماكسيمين يطمئن جماهير الأهلي بشأن إصابته

ياسر رشاد - القاهرة - طمأن النجم الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، جماهير النادي الأهلي السعودي على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوحدة الأخيرة.

وكان ماكسيمين قد غادر مباراة الوحدة متأثرًا بإصابته خلال الشوط الثاني، في المباراة التي تألق فيها وسجل هدفًا.

وترك ماكسيمين رسالة إلى جماهير الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس": " سأعود قريبًا يا إخوة إن شاء الله"، ليرد أحد متابعيه من جمهور الأهلي قائلًا: "ما هي إصابتك يا ماكسي؟ نحن قلقون".

ورد ماكسيمين على المشجع الأهلاوي قائلًا: "لا تقلق يا أخي"، في إِشارة على أن الإصابة التي يعاني منها بسيطة.

الأهلي والهلال

وتنتظر الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام الهلال في الكلاسيكو مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويبحث الأهلي عن مواصلة نتائجه الجيدة، بعد الفوز في ديربي جدة أمام الاتحاد، ثم الانتصار الممتع على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.