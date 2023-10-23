رسالة ميدو لمن يرغب في الطعن على انتخابات الزمالك: "كفاكم تخريبًا"

ياسر رشاد - القاهرة - قام أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، بتوجيه رسالة للمرشحين الخاسرين في انتخابات النادي الماضية، الذين يرغبون في التقدم بطعون على الانتخابات.

وهاجم ميدو الأشخاص الذين سيتقدمون بطعون على انتخابات الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث أكد لهم أن النادي ليس في وقت التخريب.

تحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أمتلك رسالة لمن يرغب في التقدم بطعون ضد نتيجة انتخابات الزمالك، كفاكم تخريبًا، كما أنكم ترغبون في إظهار أسمائكم على حساب الزمالك".

وتابع: "من يريد أن يتقدم بطعون ضد انتخابات الزمالك، لم يحصلوا على أرقام في الانتخابات سوى من عائلاتهم وأصدقائهم فقط".

وأضاف: "هناك استثناء وهو هاني العتال، والذي خسر أمام هشام نصر بفارق طفيف جدًا، لا تصبحوا خاسرين سيئين، واتركوا المجلس يأخذ فرصته".

وأتم ميدو تصريحاته: "نرى أن مجلس إدارة الأهلي ناجح بنسبة 100%، وهل مجلس القلعة الحمراء كان سينجح هذا النجاح الباهر لو محمود طاهر رئيس النادي السابق".

الجدير بالذكر أن قائمة الكابتن حسين لبيب، والتي يُطلق عليها القائمة الموحدة نجحت في الفوز بانتخابات النادي، والتي أقيمت الجمعة الماضية.