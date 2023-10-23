شوبير يفجر مفاجأة قبل مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الاهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية قبل ساعات من مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني.

ويستعد الاهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء، في في إياب دور الثمانية من دوري السوبر الأفريقي الجديد في نسختها الأولى.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس” اليوم الاثنين: “مفاجأة.. الإقبال ضعيف على تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني“.

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وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية “دار السلام” بالتعادل الإيجابي 2-2، ليقترب النادي الاهلي من حسم تأهله لنصف نهائي البطولة.

وسيواجه المتأهل من الاهلي وسيمبا التنزاني في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي مع الفائز من بترو أتلتيكو وماميلودي صن داونز.