بونو يوضح موقفه من العودة إلى أوروبا ويكشف طموحاته مع الهلال السعودي

أوضح ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موقفه من العودة إلى أوروبا، وأكد سعادته بتواجده في صفوف الزعيم.

وأكد بونو في تصريحات عبر صحيفة “فوتو ميركاتو”: “خلال فترة الانتقالات أظهر ‎الهلال السعودي رغبته في ضمي، بذل النادي قصارى جهده لمحاولة التعاقد معي”.

وأشار بونو: “بالنسبة لي تواجدي في الهلال تحدي جديد، وأشعر بمسؤولية أن أواكب تطلعاتهم، أنا سعيد بتواجدي بالهلال”.

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وذكر: “تلقيت اتصالات من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ولكني كنت أحد الخيارات المتاحة لهذه الأندية، اليوم أنا محظوظ لوجودي في نادي مثل ‎الهلال السعودي، حيث أشعر بالسعادة”.

وتحدث بونو عن أهدافه مع الهلال السعودي: “أريد أن أساهم بالفوز بكل شيء و إحياء حقبة معينة، وأترك بصمة في النادي والدوري، خاصة أنه دوري ينمو والمستوى يصبح أعلى وأعلى، وأضع بصمة في القارة بأكملها”.

وعن عودته إلى أوروبا، قال: “أنا كل تركيزي في مغامرتي الحالية في ‎الهلال، لا أريد المغادرة دون ترك بصمة أو مساهمة”.