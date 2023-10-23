رسميًا.. مدرب الاهلي السابق يتولى تدريب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع مدرب الاهلي السابق لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للحساب الرسمي لنادي كايزر تشيفز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيتولى كيفين جونسون منصب مدرب الفريق الأول بشكل مؤقت”.

كيفن جونسون سبق وعمل مدربًا مساعدًh في الجهاز الفني للنادي الاهلي خلال فترة مواطنه بيتسو موسيماني في الفترة من أكتوبر 2020 إلى أغسطس 2021.

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وحقق جونسون رفقة مواطنه بيتسو موسيماني عدة بطولات رفقة النادي الاهلي منها بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر وبرونزية كأس العالم للأندية.

ويحتل كايزر تشيفز المركز الثامن في ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 11 نقطة، بعد خوض 9 مواجهات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 4 لقاءات.