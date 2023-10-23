وكيل أحمد فتوح يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب وموعد تجديد عقده مع الزمالك

كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول الزمالك عن تفاصيل جلسته مع حسين لبيب رئيس القاعة البيضاء.

ويعد ملف تجديد عقد الاعب أحمد فتوح هو أولى اهتمامات مجلس الزمالك الجديد.

وقال وكيل فتوح في تصريحات إذاعية: “وضعنا بعض البنود في جلستنا مع حسين لبيب، وسنتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع الزمالك”.

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وتابع: “رغب أحمد فتوح الأولى هي الإستمرار مع نادي الزمالك، والاعب لديه مستحقات متأخرة يجب أن يحصل عليها أولاً”.

واضاف: “من المقرر أن يتم تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك، خلال أول أسبوع بشهر ديسمبر”.

وعلى صعيد آخر يستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه في الجولة الماضية على سموحة بخماسية.

ويلتقي الزمالك وإنبي يوم الجمعة المقبل، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.