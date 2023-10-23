خالد لطيف يوضح موقفه النهائي من الطعن على انتخابات الزمالك

نشر خالد لطيف، أمين صندوق الزمالك السابق، بيانًا رسميًا لتوضيح موقفه النهائي من الطعن على نتيجة انتخابات القلعة البيضاء والتي فاز بها حسين لبيب وقائمته الموحدة.

وجاء في بيان خالد لطيف: “أتقدم بالشكر الكبير لجماهير نادي الزمالك العظيم على ما لمسته من مشاعر طيبة، كما أتقدم بالتهنئة للفائزين في الانتخابات متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة الصعبة التي يحتاج فيها النادي لكل جهود أبنائه المخلصين”.

وأضاف: “ما ترشحت إلا حبا في النادي وجماهيره الكبيرة التي طالما دعمتني في مواقف كثيرة، كنت خلالها أسعى إلى عبور النادي لبر الأمان، في ظل تحديات كانت تواجهها القلعة البيضاء”.

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وواصل “لطيف”: “اعتذاري عن عدم استكمال السباق الانتخابي كان نابعا من حرصي على استقرار النادي مترفعا عن أي أطماع أو أهواء شخصية، وكل ما أصبو إليه أن يستعيد النادي استقراره المنشود للانطلاق لتحقيق مزيد من البطولات وإسعاد الجماهير الوفية، اعتذرت بهدوء إيثارا لمصلحة النادي وحبا وعشقًا في الكيان”.

وأردف: “قولا واحدا، لن أطعن على الانتخابات، ولست أنا من يقحم نادي الزمالك في مشاكل وساحات القضاء في الفترة المقبلة، تصرفي هذا من أجل استقرار الزمالك وحبا واحتراما مني لجماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية”.

وأكمل “لطيف”: “كما أقدم التهنئة للدكتور حسام المندوه أمين الصندوق الجديد للنادي، وأتمنى له من كل قلبي التوفيق، ولمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في إدارة النادي، ولهم مني كل الدعم والمساندة والأفكار التي كنت أطمح في تنفيذها حال نجاحي”.

واختتم: “في النهاية أهنئ جماهير نادي الزمالك ومجلس الإدارة بالفوز الكبير على نادي سموحة، متمنيا لفريق كرة القدم وجميع الفرق الرياضية دوام الانتصارات في الفترة المقبلة، عاش الزمالك بيتي الأول والأخير”.