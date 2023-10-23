ماذا يحتاج الاهلي للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي؟

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويلتقي الاهلي وسيمبا غداً الثلاثاء في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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3 سيناريوهات لتأهل الاهلي أمام سيمبا

يمتلك المارد الأحمر أفضلية تسجيل هدفين خارج أرضه، ويكفي الاهلي التعادل سلبياً أو بنتيجة 1-1، للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي.

كما أن فوز الاهلي بأي نتيجة يحسم تأهله إلى المربع الذهبي.

حال انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ستتجه المباراة إلى ركيلا الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائزو من مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مع المتأهل من لقاء صن داونز وبترو أتليتكو.