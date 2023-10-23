6 سيارات للتبرع بالدم.. خطوة من الأهلي لدعم فلسطين في مباراة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، في بيان رسمي، وجود 6 سيارات للتبرع بالدم في مباراة سيمبا غدًا، من أجل الشعب الفلسطيني.

نص بيان الأهلي على: "عاشت فلسطين حرة، أعلنت إدارة النادي عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غدًا الثلاثاء".

أضاف: "للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، جاء ذلك بناءًا على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام، لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم، حتى تقوم جماهير الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع".

اختتم: "أرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس، وأكدت على وجود السيارات المشار إليها، لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلي في التبرع للأشقاء ومساندتهم، حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة".

يذكر أن الأهلي يواجه سيمبا التنزاني، في الخامسة مساء غدًا، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي الدوري الأفريقي.