"ربنا نصرني".. التعليق الأول لـ هشام نصر بعد إلغاء قرار الاتحاد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي صدر مؤخرا، بإيقافه.

وقال هشام نصر في برنامج إذاعي:" أشعر بالفرحة والسعادة، بإلغاء قرار إيقافي، لأني كنت مظلوم، والحمدلله ربنا نصرني، خاصة وإني حققت نجاحات كبيرة في اتحاد اليد".

أضاف "نصر": "قرار اليوم أنصفني لأن من وجهة نظري أنا أستحق ذلك، وكنت أقاتل لوحدي ولكن كان معايا ربنا، واليوم تلقيت الخبر بسعادة، وفرحة كبيرة".

جدير بالذكر أن المحكمة الرياضية الدولية كأس، أصدرت اليوم الإثنين، قرارا بإلغاء الإيقاف، الذي صدر ضده في الفترة الماضية، علاوة على تغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار كأتعاب محاماة.