الجزائر تعلن دعم السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم دعمه الكامل للسعودية عبر بيان رسمي، عقب ترشحها رسميا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

وجاء نص البيان كالآتي: "على إثر إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة ترشحها رسميا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، واعتبارا للعلاقات الأخوية المتميزة البلدين الشقيقين، تعرب الجزائر عن مساندتها التامة لهذا الترشح وعن قناعتها الراسخة بأن المملكة تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم هذا الحدث العالمي البارز بجدارة واستحقاق".

واختتم البيان: "كما تؤكد الجزائر عن دعمها الكامل للمملكة للمساهمة في إنجاح هذا المسعى على نحو يعود بالفخر على الأمة العربية والإسلامية".