شوبير يكشف مفاجأة بشأن حضور جماهير الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني غدا في الخامسة عصرا، على استاد القاهرة الدولي في إياب دور المجموعات لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏مفاجأة الإقبال ضعيف على تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني!!؟؟".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعادل في مباراة الذهاب مع سيمبا التنزاني، بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية على الملعب الوطني.