فانتازي.. ارتفاع سعر أولي واتكينز اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الأثنين ارتفاع ثنائي أستون فيلا دوجلاس لويز وأولي واتكينز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 23 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دوجلاس لويز (أستون فيلا) 5.5 مليون جنيه إسترليني.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.3 مليون جنيه إسترليني.

جارود بوين (وست هام) 7.4 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

إميليانو بوينديا (أستون فيلا) 5.7 مليون جنيه إسترليني.

بن تشيلويل (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

ماريك روداك (فولهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

واتارو إندو (ليفربول) 5.4 مليون جنيه إسترليني.

أماري بيل (لوتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

أوماري فورسون (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

وليفر نوروود (شيفيلد يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

ويليام أوسولا (شيفيلد يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني.

مايكل أنطونيو (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني.