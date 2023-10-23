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لاعب برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن المدافع الفرنسي جيرمي ماثيو لاعب نادي السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا، في عمر 39 عاما.

الأندية التي لعب لها ماثيو في مسيرته الكروية:

سوشو (2002-2005)

تولوز (2005-2009)

فالنسيا (2009-2014)

برشلونة (2014-2017)

سبورتنج (2017-2020)

لوينز (2021-2023)

وفاز جيرمي بكأس فرنسا مع فريق سوشو، ثم مع نادي برشلونة حقق الكثير من الألقاب، 3 كأس أسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى 2 دوري وسوبر أوروبي واحد.

ومع انتقال المدافع الفرنسي إلى سبورتينج لشبونة في موسم 2017، فاز معهم بكأس البرتغال مرة بجانب الدوري البرتغالي مرتين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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