لاعب برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
أعلن المدافع الفرنسي جيرمي ماثيو لاعب نادي برشلونة السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا، في عمر 39 عاما.
الأندية التي لعب لها ماثيو في مسيرته الكروية:
سوشو (2002-2005)
تولوز (2005-2009)
فالنسيا (2009-2014)
برشلونة (2014-2017)
سبورتنج (2017-2020)
لوينز (2021-2023)
وفاز جيرمي بكأس فرنسا مع فريق سوشو، ثم مع نادي برشلونة حقق الكثير من الألقاب، 3 كأس أسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى 2 دوري وسوبر أوروبي واحد.
ومع انتقال المدافع الفرنسي إلى سبورتينج لشبونة في موسم 2017، فاز معهم بكأس البرتغال مرة بجانب الدوري البرتغالي مرتين.