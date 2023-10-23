شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يهزم بترول أسيوط بثنائية فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق دكرنس فوزا مهما على بترول أسيوط بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد دكرنس ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، أحرز هدفي دكرنس معتز إبراهيم فى الدقيقتين 55 و 88 من عمر المباراة.

أحداث الشوط الأول سيطر عليها الكثير من الحذر من الفريقين خوفا من استقبال اهداف في الشوط الأول، وانحصر اللعب في منطقة الوسط دون أي خطورة تذكر علي المرميين ، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

فيما بدأ الشوط الثاني بهجوم حماسي من لاعبي دكرنس املا في احراز هدف التقدم الذي جاء مبكرا عن طريق معتز إبراهيم في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

عقب الهدف اعتمد لاعبو بترول أسيوط علي الهجمات المرتدة املا في احراز هدف التعادل ولكن لاعبي دكرنس كانوا أكثر نشاطا في منطقة وسط الملعب ونجحوا في احباط كل هجمات الضيوف مبكرا.

وفي الدقيقة 88 يحرز معتز إبراهيم الهدف الثاني له ولفريقه معلنا فوز دكرنس ووصوله للنقطة السابعة في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد بترول أسيوط عند النقطة 6.