شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتلقى عرضاً جديداً لمواجهة البرازيل ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضا جديدا لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالى، ونظيره البرازيلي استعدادا لأولمبياد باريس 2024، على أن يتحمل اتحاد الكرة تذاكر طيران وتكاليف إقامة المنتخب البرازيلي.

كان اتحاد الكرة تلقى عرضا لمواجهة البرازيل فى وقت سابق ولم تتم المفاوضات بنجاح، ما أدى لعدم إقامة المواجهة الودية بين المنتخبين الكبيرين.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، اجتماعًا للتجهيز لمعسكر شهر نوفمبر المقبل فى إطار التجهيز لاوليمبياد باريس 2024.