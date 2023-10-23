شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يقلب تأخره لفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بتروجت فى قلب تأخره أمام مصر المقاصة لفوز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى المحترفين لهذه الموسم.

تقدم فريق مصر المقاصة فى الدقيقة 30 عن طريق عبد الرحمن زين من ركلة جزاء حصل عليها زياد أشرف، وتعادل مصطفى سلطان لبتروجت فى الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية متقنة أودعها فى شباك المقاصة، وأضاف أحمد الصعيدى فى الدقيقة 88

بهذه النتيجة رفع بتروجت رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الأول فى ترتيب جدول دورى المحترفين، فيما بقى مصر المقاصة عند نقطتين فى المركز الثامن عشر.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا لحارس مصر المقاصة محمد جنش مواليد 2004، والذى زاد عن مرماه أكثر من كرة أخطرها فى الدقيقة 44 والذى تصدى لأكثر من كرة فى هجمة واحدة محافظا على نظافة شباكه، ولكن أخطأ فى الخروج المبكر فى هدف بتروجت الثانى.

وجاء تشكيل بتروحت لمواجهة المقاصة كالتالى..

حراسة المرمى: محمد أبو النجا

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، محمود فليكس، سامح إبراهيم

الوسط: أحمد بحبح، خالد أبو زيادة، رشاد المتولى، أحمد رضا

الهجوم: إسماعيل بامبا، مصطفى سلطان