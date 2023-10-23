شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يحقق فوزه الأول على حساب لافيينا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر النجوم كبرى مفاجآت الجولة الخامسة بتحقيق فوزه الأول بدورى القسم الثانى أ على حساب لافيينا المتصدر بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة لمسابقة دورى القسم الثانى أ .

أحرز أهداف المباراة أحمد على دبش وإسلام فتحى للنجوم، بينما أحرز أبو سنة هدف لافيينا الوحيد، ليرتفع رصيد الفائز إلى 4 نقاط ويتقدم خطوة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 10 ويخسر الصدارة لصالح بتروجت بعد فوز الأخير على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيده إلى 12 نقطة.

كان مباريات الجولة الخامسة انطلقت بالأمس بلقاء حرس الحدود وأسوان والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.