شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للتعدين يحقق فوزه الأول بالمحترفين على طنطا 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النصر للتعدين فوزًا مهمًا على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأقصر، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى المحترفين لهذا الموسم.

أحرز محمد حسام الشرخة الهدف الأول لفريق طنطا فى الدقيقة 21، وتعادل محمود عبد العزيز لاعب النصر للتعدين فى الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط بدقيقة، وتقدم محمود نعيم للنصر للتعدين فى الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وأهدر أحمد على ركلة جزاء لصالح طنطا فى الدقيقة 72، ولعب طنطا منقوصا من لاعب بعد طرد اللاعب وليد المحروقى الذى تسبب فى ركلة جزاء للنصر للتعدين.

وتعرض عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا للطرد خلال الشوط الأول بعد اعتراضه على حكم المباراة لعدم احتسابه ركلة جزاء لأبناء السيد البدوى.

بهذه النتيجة رفع فريق النصر للتعدين رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد فريق طنطا عند النقطة 5 فى جدول ترتيب دورى المحترفين.

تشكيل طنطا أمام النصر للتعدين كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد شوقى

الدفاع: الحسينى سمير، محمد حسام، أحمد على، أسامة النجار

الوسط: حسون محمد، شهاب فتحى، محمد شيكا، أحمد الشامى

الهجوم: عبد الرحمن الدح، محمد عاطف