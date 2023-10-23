شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي أسوان يجتمع مع هشام زكريا مساء اليوم قبل استلام مهمة تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، اجتماعا مساء اليوم مع هشام زكريا المدير الفني الجديد للفريق، بعد وصول المدير الفني لأسوان اليوم، قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق رسمياً عقب استقالة حمدى حمدان.

وقال الشافعي صالح، فى تصريح لليوم السابع، إن إدارة النادي رأت أنه من الأفضل تغيير الجهاز الفني عقب الخسارة من شبين الكوم فى الجولة الرابعة، وقام حمدي حمدان بتولي مهمة تدريب الفريق في مباراة حرس الحدود أمس فى الجولة الخامسة مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

وتعادل فريق حرس الحدود مع أسوان بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما باستاد حرس الحدود أمس، ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 9 فى المركز الرابع، بينما رفع أسوان رصيده إلى النقطة 4 فى المركز السابع عشر.