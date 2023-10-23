شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب وبرزي والسيد يغادرون اجتماع تسلم نادى الزمالك من اللجنة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومعه وهانى برزي وحسين السيد أعضاء مجلس الإدارة اجتماع تسلم نادي الزمالك، فيما استمر هشام نصر نائب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة فى جلسة التسليم والتسلم من اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادي حتى الانتهاء من العملية الانتخابية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة حاليًا مع أعضاء اللجنة الثلاثية لاستلام التقارير والأوراق الخاصة بالنادى لاستلام عمله رسميًا.

كما حرص هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على تفقد ملعب حلمي زامورا فور وصوله مقر النادي.

وتتواجد الآن لجنة من الشباب والرياضة بنادى الزمالك لاستلام النادى من اللجنة الثلاثية، برئاسة عماد البنانى، بعدما استطاعت اللجنة الثلاثية إدارة الزمالك خلال الأيام الماضية قبل انعقاد الانتخابات.

وأكد مصدر لليوم السابع أن لجنة الشباب والرياضة مكونة من 8 أفراد، ومن المقرر أن تتسلم النادى من اللجنة الثلاثية وتسلمه للمجلس الجديد برئاسة حسين لبيب.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً اليوم لأعضاء المجلس، وذلك بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنة الأولمبية. وتعقد الجلسة بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم المقرر لها الرابعة عصر اليوم، الاثنين، حيث تم اعتماد النتيجة أمس من جانب اللجنة الأولمبية، على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا فى الرابعة عصر اليوم.