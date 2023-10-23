شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع رأس البر 1/1 وديا استعدادا لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مع فريق رأس البر بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتما منذ قليل، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الداخلية فى الدورى.

وسجل صالح جمعة هدف الإسماعيلى فى المباراة التى حرص إيهاب جلال على الدفع بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة فاركو أمس، السبت، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

واحتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

ونجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فاركو المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى نايل بأربع نقاط، وفيما احتل فريق الإسماعيلى في المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط جمعها من 3 مواجهات.