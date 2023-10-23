شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد: الروح سبب عودة بتروجت أمام المقاصة ومباريات دورى المحترفين صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سيد عيد، المدير الفنى لفريق بتروجت، عن سعادته بتحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى المحترفين لهذه الموسم.

وقال سيد عيد، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "الحمد لله على الفوز والخروج بالثلاث نقاط بعد الهزيمة فى المباراة الماضية أمام لافيينا، وتفاجئت اليوم بمستوى مصر المقاصة الذى قدم شبابه مباراة كبيرة جدا فى ظل تراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ".

وأضاف مدرب بتروجت، "لعبت على الروح وتحدث مع اللاعبين بين الشوطين وهو ما أثمر فى الشوط الثانى ونجحنا فى العودة وخطف الفوز".

وأوضح سيد عيد، "المباريات صعبة ولاعبو بتروجت معندهمش ثقة فى أنهم يقدروا يصعدوا للدورى الممتاز بعد تأخر الصعود لسنوات، ومن أهم مكاسب المباراة اليوم هو عودة أحمد الصعيدى للتهديف".

ونجح فريق بتروجت فى قلب تأخره أمام مصر المقاصة لفوز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى المحترفين لهذه الموسم.

تقدم فريق مصر المقاصة فى الدقيقة 30 عن طريق عبد الرحمن زين من ركلة جزاء حصل عليها زياد أشرف، وتعادل مصطفى سلطان لبتروجت فى الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية متقنة أودعها فى شباك المقاصة، وأضاف أحمد الصعيدى فى الدقيقة 88

بهذه النتيجة رفع بتروجت رصيده إلى 12 نقطة فى المركز الأول فى ترتيب جدول دورى المحترفين، فيما بقى مصر المقاصة عند نقطتين فى المركز الثامن عشر.