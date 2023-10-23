شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إجراءات استلام مجلس إدارة الزمالك مقاليد إدارة القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، مستمراً فى إجراءات استلام النادي بشكل رسمي من اللجنة الثلاثية التى كانت مكلفة بإدارة القلعة البيضاء فى المرحلة الماضية.

ولم ينه مجلس الزمالك الجديد إجراءات استلام النادي بشكل رسمي، حيث غادر كل من حسين لبيب رئيس المجلس وهانى برزي وحسين السيد أعضاء المجلس الاجتماع الذي عقد من الرابعة عصر اليوم، مع اللجنة الثلاثية ومندوبين من مديرية الشباب والرياضة، واستمر فى الجلسة كل من هشام نصر نائب الرئيس وحسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة.

ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الزمالك من إجراءات استلام القلعة البيضاء بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، حتى يبدأ فى العمل الفعلي داخل النادى بعد فوز القائمة الموحدة في الانتخابات التي أقيمت الجمعة الماضى.