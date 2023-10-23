شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لجري وادي الحلو بمشاركة 300 متسابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنجاح كبير، للسنة الثالثة على التوالي، نظم مجلس الشارقة الرياضي يوم الأحد، النسخة الثالثة من جري وادي الحلو، أمام الموقع الأثري، قلعة وادي الحلو التاريخية، بمشاركة 300 متسابق من الجنسين، ضمن خطته لتعزيز الثقافة المجتمعية في ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة لمختلف الفئات العمرية، وأقيمت الفعالية في مدينة كلباء، وكانت نافذة للتعريف ببعض المعالم السياحية بالمدينة.

شهد الفعالية وشارك في تتويج الفائزين كل من المستشار عمر حسن بن حنيفة عضو مجلس الإدارة، وعبدالله محمد الأميري نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعبدالرحمن الدرمكي أمين السر العام بالنادي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وخالد محمد أحمد رئيس شعبة تنفيذ وتخطيط الفعاليات الرياضية.

وفيما يلي أسماء الفائزين بكل فئة من فئات السباق:

سباق 10 كلم للمواطنين: الأول عبيد الحمودي، والثاني سيف النقبي، والثالث عبدالله المنهالي، والفئة المفتوحة للرجال: في المركز الأول مصطفى عطية، ويونس الهيري في المركز الثاني، وفي المركز الثالث بينديكت بيلي، وللسيدات: جاءت جابرييلا فاتو في المركز الأول، وفيرونيكا كيسوفا في المركز الثاني، والثالثة جيني سوزداك.

سباق 5 كلم للمواطنين: المركز الأول أحمد علي سعيد، والثاني أحمد النقبي، والثالث عمر الزعابي، ولفئة المواطنات: في المركز الأول منى الشحي، والمركز الثاني أميرة الرواحي، وللفئة المفتوحة للرجال: الأول بدين الجميلي، والثاني سعيد المعماري، والثالث محمد عبد النبي.

سباق 1.5 كلم للبنين: الأول علي المزروعي، والثاني محمد المزروعي، والثالث عمر محمد.

وقال المستشار عمر حسن بن حنيفة: «سعداء بهذا التجاوب والمشاركات في هذا الحدث الذي يحظى بمكانة لدى الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، حيث جاء نجاحها امتداداً لنجاحات النسخ السابقة، وذلك يعكس حرص المجلس على أن تكون الفعاليات الرياضية المجتمعية دائماً هي أكبر حافز للجميع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، لفوائدها الصحية والنفسية، كما أن الإقبال الكبير أيضاً لمثل هذه الفعالية يدل على تميز الأحداث الرياضية التي تقام دوماً في الإمارة بتنظيم وإشراف المجلس».

وأعرب الدكتور ياسر عمر الدوخي عن سعادته بنجاح الفعالية في نسختها الثالثة وأشاد بإقبال وحماس المشاركين، لافتاً إلى أن الإقبال المطرد من نسخة إلى أخرى خير برهان على أن الفعالية تحقق الهدف منها عند جمهور الإمارة ومحبي وهواة رياضة الجري، وشكر المؤسسات والجهات التي ساهمت في التنظيم، وقال إنهم شركاء حقيقيون في النجاح الذي تحقق.