شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيل الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد الأهلي المصري لخوض مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي الوليدة، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي.

ويجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عدة تغييرات على تشكيل فريقه، فمن المقرر أن يعيد التونسي على معلول لقيادة الجبهة اليسرى، بعدما شارك كريم الدبيس في مباراة الذهاب لعدم تمكن معلول من اللحاق بالبعثة، لارتباطه بمباراة مع منتخب بلاده أمام اليابان.

كما استقر كولر على الدفع بمروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب، بعدما شارك أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة في مباراة الذهاب.

أيضاً قرر المدرب السويسري عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للظهور في التشكيل الأساسي على حساب رامي ربيعة الذي شارك أساسياً في اللقاء الأول.

وكان الأهلي قد عاد من العاصمة التنزانية دار السلام بتعادل ثمين مع سيمبا بنتيجة 2-2 في مباراة الذهاب، علمًا أنها كانت أول مباراة في تاريخ البطولة.

ويستضيف الأهلي الفريق ذاته على استاد القاهرة في السادسة من مساء الثلاثاء في مباراة الإياب.

ويكفي الأهلي تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 (0-0 أو 1-1) للتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة. فيما يحتاج سيمبا للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 إذا أراد تحقيق المفاجأة.