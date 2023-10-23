شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أرسنال رايا يقع فريسة لضغوط الإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه الإسباني دافيد رايا حارس أرسنال المنتقل إليه في الصيف، ضغوطاً كبيرة من وسائل الإعلام بعد اهتزاز شباكه بهدفين من تشيلسي مؤخراً قبل أن يقلب المدفعجية النتيجة لتعادل 2-2.

وطالب المحللون والمراقبون بإعادة الحارس آرون رامسديل الذي لم يلعب المباراة أمام «البلوز» بسبب استقباله مولوده الأول، وقال جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد: «بدأ رايا مسيرته في أرسنال بشكل جيد ثم بأداء ضعيف أمام لنس في دوري أبطال أوروبا تلاه شوط أول ضعيف أمام مانشستر سيتي، أعتقد أن الوضع أصبح ضاغطاً عليه، وتعلو وجهه ملامح تشير بكلمة «ساعدوني»، الحراسة أصعب موقع في الفريق، ويصبح الوضع أكثر صعوبة إن كنت تلعب لواحد من أكبر الفرق في الدوري».

وأضاف: «المدرب ميكيل أرتيتا هو الذي خلق هذه المشكلة، قال إنه قرار غير عادي ويمكن أن ينجح لكنني لم أعتقد لوهلة أنه كذلك، رامسديل قاد الفريق للوصافة الموسم الماضي وهو متمرس بمواجهة الفرق الكبيرة ولم يرتكب أخطاء ليجلس على الدكة ورايا سيرتكب مزيداً من الأخطاء تحت الضغط، المنافسة بين الحارسين لن تستمر طويلاً ولا أعتقد أنها صحية للفريق، الحارس الثاني سيبقى متوتراً لأنه يعلم بتربص الحارس الأول وانتظاره فرصة سقوطه».