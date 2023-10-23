شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوجيتسو» يجتاز إجراءات الوزن للمشاركة في الألعاب القتالية بالرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، لكتابة فصل جديد مع الإنجازات بمشاركته في دورة الألعاب القتالية العالمية «الرياض 2023» التي تستضيفها السعودية من 20 إلى 30 أكتوبر الحالي.

وتأتي هذه المشاركة عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» خلال الشهر الحالي، ويضم المنتخب في صفوفه كلاً من عمر السويدي في وزن 56 كجم، وخالد الشحي 62 كجم، وسعيد الكبيسي 85 كجم، وعبدالله الكبيسي 94 كجم، وحصة الشامسي 52 كجم.

وتُعد دورة الألعاب القتالية العالمية فعالية قوية رفيعة المستوى تحتفي ب 16 لعبة من الفنون والرياضات القتالية المتنوعة، وتتضمن منافسات وعروضاً مهارية ومؤتمرات بمشاركة أبرز لاعبي وخبراء الفنون القتالية في العالم.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو: «يطمح منتخبنا الوطني للجوجيتسو لترسيخ ريادته العالمية والقارية من خلال السعي للخروج بأكبر المكاسب الممكنة والفوز بلقب منافسات الجوجيتسو».

وأكد أن هذه البطولة تتيح للاعبين فرصة جديدة لاستعراض مهاراتهم واختبار إمكاناتهم استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات القادمة، وأضاف: «نجح أبطال المنتخب في تحقيق موسم استثنائي في ضوء إنجازاتهم منذ بداية العام الجاري، حيث خطف أبناء الإمارات الأضواء في كل البطولات التي شاركوا فيها بدءاً ببطولة آسيا في تايلاند، والجائزة الكبرى في باريس وبانكوك، مروراً ببطولة العالم للكبار في منغوليا وبطولة العالم للناشئين في كازاخستان، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة «الآسياد» التي استضافتها مدينة هانجتشو الصينية».

وقال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «يتميز أبطالنا وبطلاتنا بعزيمتهم القوية وإرادتهم الصلبة وتركيزهم العالي، وأنا على يقين بأنهم سيبذلون الغالي والنفيس لمواصلة مسيرتهم الناجحة مع الإنجازات، ويلتزم الفريق بأسلوب أداء صارم في جميع البطولات على اختلاف أهميتها، وهو ما سنقوم به في دورة الألعاب القتالية العالمية».